Arrivé en 2016 à Manchester City, Pep Guardiola a déjà gagné quelques trophées en Angleterre. En plus de la Premier League remportée la saison dernière, le technicien espagnol a gagné à deux reprises la Carabao Cup (2018, 2019) mais également le Community Shield (2018). Et alors qu’il a encore deux ans de contrat avec les Citizens, la presse anglaise évoquait ce samedi un accord trouvé avec la Juventus pour remplacer Massimiliano Allegri prochainement.

Mais après la victoire des siens contre Watford (3-1), Pep Guardiola a tenu à mettre les choses au clair. « Je sais comment c’est aujourd’hui avec les réseaux sociaux, mais je ne comprends pas pourquoi les médias relaient cela. J’ai encore deux ans ici et je ne vais pas bouger, sauf s’ils (les dirigeants du club, ndlr) me virent. S’ils me veulent toujours, je resterai », a tout simplement déclaré l’entraîneur de Manchester City en conférence de presse après le match.