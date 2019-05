Ce soir, Manchester City affronte Leicester en Premier League (à 21h, match à suivre en direct commenté sur notre site), avec pour objectif de gagner la rencontre afin de passer devant Liverpool au classement du championnat anglais. S’ils s’imposent lors de leurs deux derniers matches, les Citizens remporteront un titre de champion d’Angleterre pour la deuxième année consécutive.

Et ce trophée s’accompagnera d’une belle prime pour les joueurs de City, avec 15 M£ (environ 17,5 M€) à se partager, comme l’a révélé The Telegraph. Ceux qui auront joué plus de 60% du nombre total de minutes de la saison toucheront la plus belle part du gâteau, en raison de clauses incluses dans les contrats des Skyblues.