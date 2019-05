Hier soir, Manchester City s’est imposé contre Leicester (1-0), reprenant ainsi la première place du championnat anglais devant Liverpool, à une journée du terme de la Premier League. Si l’on pouvait s’attendre à ce que ce soit Sergio Agüero ou un autre attaquant qui libère les Citizens dans cette rencontre, la lumière est finalement venue de Vincent Kompany, qui a décoché un missile à 25 mètres des cages adverses qui est venu se loger dans la lucarne de Schmeichel.

Le Belge est ensuite revenu au coup de sifflet final sur ce but venu d’ailleurs : « Il ne s’agit pas du nombre de buts que vous marquez mais bien du moment où vous l’inscrivez, a-t-il ainsi déclaré, dans des propos rapportés par La Dernière Heure. Nous avons affiché la bonne intensité depuis le début du match mais Kasper (Schmeichel, le gardien de Leicester, ndlr) a fait des arrêts importants. Mon but ? Cela fait quinze ans que je dis que je peux en marquer un pareil. Je n’ai pas été si loin dans ma carrière pour entendre des jeunes joueurs me dire si je dois tirer ou pas. Je devais le faire. » Cette réalisation, qui pourrait bien offrir le titre à City, devrait relancer les rumeurs concernant l’avenir de Kompany à City, dont le contrat expire en juin chez les Mancuniens. « Nous allons prendre une bière et décider ensemble ce qui est le mieux pour le club », a confié son entraîneur Pep Guardiola à l’issue du match contre Leicester.