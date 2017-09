La carrière magistrale de Zinédine Zidane ne souffre d’aucune contestation aux regards des amoureux du football, même si les plus exigeants regretteront un point notable : l’ancien meneur de jeu des Bleus ne s’est jamais aventuré dans le nord de l’Europe. Cannes, Bordeaux, Turin, Madrid... ZZ a opté pour le Sud. Mais The Independent explique que l’entraîneur du Real Madrid aurait pu s’offrir un challenge dans un climat plus rude, à Manchester United. C’est l’ancien président des Red Devils, Martin Edwards, qui a révélé cette anecdote auprès de BBC Radio 5 Live.

Et fait assez surprenant : Sir Alex Ferguson - déjà entraîneur de Manchester United au milieu des années 1990 - aurait fait une croix au transfert du Ballon d’or 1998 lors de l’été 1996, qui avait vu le maître du ballon rond quitter les Girondins pour la Juventus de Turin. Raison ? La crainte d’un duo avec Éric Cantona qui aurait pu déstabiliser l’attaquant marseillais qui régnait alors sur la Premier League (aidant le club à glaner le doublé Coupe-Championnat en 1996). « Zidane et Éric jouaient au même poste et Alex (Ferguson) craignait qu’en achetant Zidane, il allait déranger Éric. Au fond, c’est un regret car Éric a pris sa retraite la saison suivante et Zidane était beaucoup plus jeune et aurait pu percer ici... », raconte Edwards.