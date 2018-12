Le repas de Noël est-il resté sur l’estomac des joueurs de Manchester City ? Alors qu’ils menaient 1-0, les Citizens ont fini par s’incliner 1-2 sur le terrain de Leicester. Une défaite qui porte désormais à sept le nombre de points de retard sur le leader, Liverpool. Interrogé, Pep Guardiola a livré son sentiment.

« Nous devons réaliser que nous devons travailler plus dur et changer immédiatement pour retrouver de la confiance et obtenir à nouveau de bons résultats. La saison est encore longue et nous devons encore nous battre. C’est le football. Nous devons l’accepter et travailler plus dur », a déclaré l’Espagnol à l’issue de la rencontre.