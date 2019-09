Cet après-midi, Manchester City accueille Watford à l’Etihad Stadium. Un match qui compte pour la sixième journée de Premier League. Présent en conférence de presse, Pep Guardiola a évoqué l’avenir en évoquant son possible successeur sur le banc des Citizens. Et le technicien espagnol désigne clairement son adjoint Mikel Arteta pour prendre la suite.

« Je suis presque sûr qu’il va me succéder. Il aura du succès. Tôt ou tard cela va arriver. C’est un jeune manager. Il a déjà de l’expérience, il gère de gros joueurs et a joué dans de grandes équipes. Il a une éthique de travail incroyable. Il a un talent particulier pour analyser ce qui se passe et pour trouver des solutions », a ainsi confié Guardiola.

