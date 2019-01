La 22e journée de Premier League se conclut ce soir avec un duel passionnant entre Manchester City et Wolverhampton. Relégués à 7 points de Liverpool, les hommes de Pep Guardiola doivent absolument gagner pour rester à hauteur des Reds. Les Cityzens s’organisent comme d’habitude en 4-3-3 avec Ederson dans les cages et une défense composée de Kyle Walker, John Stones, Aymeric Laporte et Danilo. Fernandinho prend place dans l’entrejeu aux côtés de Bernardo Silva et David Silva. Enfin, le trio offensif est constitué de Raheem Sterling, Leroy Sané et Gabriel Jesus.

Wolverhampton de son côté continue dans un 3-5-2 qui a posé des problèmes à de nombreuses équipes. Le gardien portugais Rui Patricio est aligné derrière la charnière centrale qui est composée de Ryan Bennett, Conor Coady et Willy Boly. Les rôles de pistons sont assurés par Matt Doherty et Jonny Castro. Dans l’entrejeu on retrouve le trio Joao Moutinho-Ruben Neves-Leander Dendoncker. Enfin, l’attaque est constituée de la paire Diogo Jota-Raul Jimenez.

Les compositions :

Manchester City : Ederson - Walker, Stones, Laporte, Danilo- Fernandinho, B.Silva, D.Silva - Sterling, Sané, Jesus

Wolverhampton : Patricio - Bennett, Coady, Boly - Doherty, Neves, Moutinho, Dendoncker, Jonny - Jota, Jimenez