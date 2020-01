Les Red Devils ne traversent pas la meilleure période de leur histoire. Pour remédier à cela, ils pensent à l’avenir. Selon les informations du Daily Record, Manchester United aurait formulé une offre de près de 30 millions d’euros à Birmingham pour Jude Bellingham (16 ans). Arsenal serait également attentif à la situation de ce jeune milieu de terrain (1,80m) dont les performances auraient attiré l’œil de nombreux observateurs en Europe.

Jude Bellingham a disputé 24 matches avec les Blues cette saison, dont 23 en Championship, au cours desquels il a inscrit 3 buts et délivré 1 passe décisive. Le jeune anglais, sous contrat jusqu’en juin 2021, était devenu le plus jeune joueur de l’histoire de son club à porter le maillot de Birmingham, en août dernier, à 16 ans et 38 jours.