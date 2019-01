Après la victoire du Paris Saint-Germain face au Stade Rennais (4-1), en clôture de la 22e journée de Ligue 1, l’entraîneur parisien Thomas Tuchel est venu répondre aux questions de Canal +. Le technicien allemand en a profité pour donner des nouvelles de Neymar, blessé face à Strasbourg mercredi soir (2-0) et très incertain pour le déplacement du club de la capitale à Manchester dans deux semaines, où il doit disputer un 8e finale aller de Ligue des champions. Thomas Tuchel était loin d’être optimiste.

« Pour Ney, oui ça va être super difficile. On fait tout, comme je l’ai expliqué hier, mais c’est trop tôt pour parler d’une date de retour parce qu’on attend la première semaine, qui est super importante. On doit attendre de voir comment réagit Ney aux traitements, aux soins. Après, on sera plus précis. Mais cela va être super difficile qu’il joue avec nous à Manchester, ce n’est pas un secret », a lâché l’entraîneur du Paris Saint-Germain après la rencontre.