Paul Pogba n’est plus apparu sur un terrain de football depuis le 30 septembre dernier (6 apparitions en tout cette saison). Le Français est touché à la cheville et met plus de temps à revenir que prévu, alors qu’il devait initialement être absent 3 semaines environ. Son retour devrait intervenir d’ici la fin de l’année mais il est tombé malade ce week-end, a expliqué Ole Gunnar Solskjaer en conférence de presse avant la rencontre de Carabao Cup contre Colechester, ce qui retarde encore un peu les choses.

« De toute manière, il est malade et encore absent deux ou trois jours, ce qui n’est pas bénéfique. Cela l’a probablement fait reculer un peu. Comme je l’ai dit déjà à plusieurs reprises, Paul est un joueur de haut niveau que nous voulons voir jouer son meilleur football à Manchester United. Nous devons juste le mettre en forme. Il pourrait avoir une demi-heure, 45, 60, 90 minutes, qui sait, lors du prochain match. Nous travaillons dur pour le récupérer, mais actuellement il est malade. » Le milieu de terrain est tombé malade lors du mariage de son frère vendredi dernier. La presse anglaise s’est d’ailleurs émue de voir Pogba danser alors qu’il n’est pas encore remis totalement.