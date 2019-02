Arrivé au Borussia Dortmund en 2016, Marc Bartra y a rencontré l’actuel technicien du Paris Saint-Germain Thomas Tuchel, à l’époque entraîneur du club de la Ruhr. Là-bas, ils y remportent la Coupe d’Allemagne en 2017, et disputent notamment un quart de finale de Ligue des Champions contre Monaco, où leur bus est attaqué et où le défenseur espagnol est touché. Interrogé au sujet du technicien allemand, Marc Bartra n’a pas hésité à témoigner la reconnaissance qu’il avait dans une interview accordée à L’Equipe.

« Tuchel ? C’est avec lui que j’ai parlé avant de signer, pour franchir le pas, changer de vie. En arrivant là-bas, il m’a témoigné beaucoup d’affection. Dès mon premier jour, à peine m’avait-il vu qu’il est venu vers moi pour me faire une grande accolade, somme si on se connaissait depuis toujours ! Ce seul geste m’a montré qu’il comptait sur moi et que je pouvais être en confiance. Il nous a beaucoup apporté. En Ligue des champions, on a atteint les quarts de finale. Sans l’attentat du bus, on aurait pu éliminer Monaco et aller en demi-finales », a ainsi déclaré Marc Bartra au sujet de son ancien entraîneur.