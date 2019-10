Arrivé au Paris Saint-Germain à l’été 2012 après une excellente saison à Pescara, Marco Verratti a grandi avec le club francilien et il est désormais l’un des meilleurs milieux de terrain du monde. Bien dans sa peau, le joueur de 26 ans a expliqué sur RMC Sport dans l’interview Verratti comme jamais qu’il se voyait bien rester longtemps dans la capitale française en mettant en avant son attachement : « c’est pour ça que je pense que le Paris Saint-Germain peut me supporter jusqu’à la fin de ma carrière. Moi j’aime jouer au football. Je le fais aussi sans prendre d’argent, avec des amis. Et quand tu le fais dans un endroit où tu aimes tout, je ne vois pas pourquoi je devrais changer. »

Certes, il a concédé que l’effectif du Paris Saint-Germain et ses ambitions élevées ont joué sur sa longévité avec le club français. Pour autant, son attachement est essentiel pour lui et il préférerait gagner avec l’équipe française plutôt qu’avec une autre grosse écurie européenne : « je suis sûr que gagner à Paris serait différent que si je signais demain au Real Madrid, à Barcelone, et que je gagnais quelque chose avec eux. J’aimerais faire quelque chose d’important ici. Si je gagne ici, ce sera différent. »