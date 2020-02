Le FC Barcelone n’a plus que quelques jours pour trouve son joker médical offensif. Et selon les informations de Mundo Deportivo, le club blaugrana tiendrait une nouvelle piste. Et il s’agit d’un ancien de Ligue 1. Martin Braithwaite (28 ans) est le plan B des champions d’Espagne en titre pour pallier la longue absence d’Ousmane Dembélé.

L’attaquant international danois (39 sélections, 7 buts), passé par Toulouse et Bordeaux, compte 10 réalisations en 43 apparitions en Liga depuis son arrivée en janvier 2019 du côté de Leganés. Sous contrat jusqu’en juin 2023, le natif d’Esbjerg, capable de prendre la profondeur et pas maladroit face aux buts, plaît à la cellule de recrutement catalan.