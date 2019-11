C’est une nouvelle inattendue qui a secoué l’Angleterre. Mardi soir, Tottenham annonçait le départ de Mauricio Pochettino après cinq saisons de bons et loyaux services. Les Spurs nommaient le lendemain matin son remplaçant en la personne de José Mourinho. Le début de saison chaotique des Londoniens (14e, 14 pts) aura eu raison de l’entraîneur argentin quelques mois seulement après une campagne de Ligue des Champions épique, ponctuée par une finale perdue contre Liverpool (0-2). Mais l’ancien défenseur ne devrait pas manquer de prétendants dans les prochaines semaines pour retrouver un poste.

Et selon Martin Keown, ancien joueur d’Arsenal entre 1993 et 2004, Mauricio Pochettino devrait rallier un autre club de Londres justement. Dans le Daily Mail, l’ancien milieu défensif milite pour une arrivée de Pochettino sur le banc des... Gunners, ennemis jurés de Tottenham : « j’ai beaucoup d’admiration pour ce qu’il a fait à Tottenham, pour la façon dont il a fait progresser ces jeunes joueurs et pour qui il n’a pas dépensé beaucoup d’argent. Il n’y a pas de quoi paniquer à Arsenal. (...) Mais les dirigeants d’Arsenal devraient envisager sérieusement l’option Pochettino. » Alors qu’Unai Emery est régulièrement critiqué pour son manque de résultats à la tête des Gunners, l’ombre de Pochettino ne devrait pas arranger les choses.