Arrivé au Real Madrid à l’âge de 15 ans, Martin Ødegaard évolue aujourd’hui à Heerenveen en prêt. Le milieu offensif international norvégien (10 sélections), interrogé longuement par le quotidien local VG, est revenu sur les progrès accomplis depuis son départ de Strømsgodset.

« Je sens que je suis devenu plus mûr et plus mature dans mon jeu, mais aussi en dehors du terrain. J’ai vécu avec mon père au début, mais seul maintenant. Je sens que j’ai progressé. Je pense aussi que je suis devenu un meilleur joueur de football. J’ai amélioré certains qualités que j’avais et j’ai développé d’autres aspects de mon jeu », a confié le Scandinave, désormais âgé de 19 ans.