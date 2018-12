On l’a récemment vu évoluer sur la pelouse du Stade de France avec l’Uruguay. Mathias Suarez (22 ans), jeune défenseur de la Celeste (2 sélections), pourrait bien s’installer dans la durée en France.

Selon les informations des médias uruguayens Tenfield et El Observador, le cadre du Defensor Sporting serait en effet tout proche de s’engager avec Montpellier. Le profil du jeune homme, rugueux, plairait beaucoup à Michel Der Zakarian et sa cellule de recrutement. L’accord entre les deux formations serait total et il ne manquerait plus que la visite médicale.