C’est une affaire qui a fait les choux gras de la presse hexagonale, il y a quelques années. Mathieu Valbuena et Karim Benzema ont eu un litige au sujet d’une sextape mettant en cause l’ancien Marseillais. Dans un entretien accordé à RMC Sport, le joueur de l’Olympiakos a été interrogé sur la possibilité de croiser le Real Madrid en Ligue des Champions et donc de serrer la main à l’attaquant français.

« Aujourd’hui, si lui vient, il me serre la main, je lui serre la main. Je suis un bonhomme. Je vais lui serrer la main, le regarder dans les yeux. Mais ce ne sera pas moi qui vais la tendre en premier, explique le joueur de 35 ans. Je vais voir, parce que si ça se trouve, lui ne va pas la tendre, donc je ne vais pas la tendre. »