Maurizio Sarri ne sera resté qu’une saison sur le banc de Chelsea mais les supporters des Blues s’en souviendront. Les fans de Stamford Bridge avaient en effet réclamé sa tête à l’époque au cours de l’exercice 2018-2019. Au final, le technicien italien avait réussi à accrocher une troisième place synonyme de qualification en Ligue des Champions tout en remportant la Ligue Europa, son premier trophée majeur, en écrasant Arsenal en finale (4-1). Un soir d’ailleurs mémorable pour le coach transalpin et ses joueurs.

« A Chelsea, j’avais une relation conflictuelle avec les joueurs au cours des 6 premiers mois. Au final, les relations humaines se sont améliorées et après la finale de la Ligue Europa, nous avons tous pleuré ensemble. Je ne suis pas du genre à donner des tapes dans le dos de mes joueurs. Je parle beaucoup de leurs erreurs et peu de ce qu’ils font bien. Au début, ça peut être compliqué mais ensuite, ils reconnaissent que c’est honnête et ils apprennent à apprécier votre personne. L’Angleterre me manque un peu. Je n’y vivrais jamais, je ne comprends pas comment font les Italiens là-bas. Mais le football, c’est une autre affaire. La Premier League me manque, c’est fantastique », a confié l’entraîneur de la Juventus au Daily Mirror.