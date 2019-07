Coup dur pour Jean-Philippe Mateta (22 ans). L’attaquant français, touché au genou droit il y a quelques jours à l’entraînement du côté de Mayence, a été opéré ce mardi.

Le club allemand annonce que l’attaquant international Espoirs tricolore, demi-finaliste malheureux de l’heureux, ratera les trois prochains mois de compétition.

Jean-Philippe #Mateta hat sich am Montag in der ATOS Starmed Klinik München einem operativen Eingriff am rechten Kniegelenk unterzogen. Der Angreifer wird #Mainz05 voraussichtlich mindestens drei Monate nicht zur Verfügung stehen. Gute Besserung, JP ! https://t.co/v4HmYdPKqT pic.twitter.com/inBDostNx2

