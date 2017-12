Malgré plusieurs départs de taille durant le dernier mercato d’été, l’Olympique Lyonnais a bien su négocier ce virage. Mariano, Marcelo, Tete, Ferland Mendy ou encore Marçal ont rejoint les rangs rhodaniens.

Deuxièmes de Ligue 1, les pensionnaires du Groupama Stadium pourraient recruter à en croire Jean-Michel Aulas. Interrogé après le choc OL Féminin-PSG hier soir, le président de l’OL a confié à nos confrères de Radio Scoop. « On n’a rien décidé pour le moment sur le mercato hivernal. On verra en fonction des besoins du coach. S’il faut faire un effort, on le fera ».