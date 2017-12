Nabil Fekir et Houssem Aouar ont réalisé une bonne première partie de saison du côté de l’Olympique Lyonnais. Nommé capitaine cet été, le premier a porté les siens depuis le début de cet exercice où il se montre particulièrement décisif (13 buts et 3 passes décisives en Ligue 1). Le second est la révélation lyonnaise de ces premiers mois de compétition. Élégant balle au pied, Aouar est un élément polyvalent dont Genesio ne semble plus pouvoir se passer.

Brillants, les deux joueurs attisent les convoitises. Leurs noms ont été notamment cités du côté du FC Barcelone. Mais l’entraîneur de l’OL a fermé la porte à double tour pour ses deux poulains lorsqu’il a été interrogé par nos confrères du quotidien Le Progrès. « Quand on est ambitieux, on doit pouvoir garder ses meilleurs joueurs même l’été prochain ». Annoncé potentiellement sur le départ, Maxwel Cornet ne partira pas non plus d’après son coach.