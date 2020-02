Suite à la blessure d’Ousmane Dembélé, le FC Barcelone va bien pouvoir recruter un attaquant. Le règlement précise bien qu’en cas d’une blessure causant une indisponibilité égale ou supérieure à cinq mois d’absence autorise un club à signer un joker médical. Seule condition : ce dernier doit jouer en Espagne ou être libre de tout contrat.

Mais il fallait encore attendre le feu vert de la Liga, qui devait examiner le dossier Dembélé de plus près avant d’autoriser les Catalans à recruter. Et selon Radio Marca, c’est désormais chose faite, et le Barça a obtenu l’autorisation nécessaire. Le champion d’Espagne en titre va donc pouvoir s’offrir un attaquant dans les jours à venir, et toujours selon la radio, Angel Rodriguez (Getafe) est le joueur le mieux placé pour renforcer le secteur offensif blaugrana.