Particulièrement en vue dans son couloir droit depuis une saison et demie à Strasbourg (6 buts et 10 passes décisives en 48 matches de Ligue 1), Kenny Lala (27 ans) est considéré comme l’un des meilleurs à son poste dans le championnat de France. L’ancien Lensois, pisté par les Girondins de Bordeaux, l’Olympique de Marseille, Newcastle et l’AS Saint-Étienne, nourrit donc des ambitions légitimes, avec un départ vers un club plus huppé dans un coin de sa tête, comme il l’a expliqué ce mardi à L’Équipe.

« Je ne me fixe aucune limite dans ma progression, tout comme je ne me fixe pas de moment pour partir. Je ne suis fermé à rien. Après, j’ai un agent qui s’occupe des discussions. Moi, je me concentre sur le terrain. Mais je ne veux pas me fermer de porte donc je ne calcule pas le temps. Au regard de mon ambition, je sais que je peux partir à tout moment. (...) Il y a forcément des championnats que je regarde plus que d’autres. Comme l’Angleterre ou l’Espagne, où des clubs font rêver. Mais en France aussi, des clubs permettent de rêver. Je ne suis fermé à aucun championnat et j’irai dans un club qui peut m’aider à franchir des étapes supplémentaires », a-t-il expliqué. Avis aux amateurs.