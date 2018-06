Épargné par l’UEFA dans le cadre de son enquête concernant le fair-play financier, l’Olympique de Marseille peut lancer son mercato d’été. Et si le président Jacques-Henri Eyraud a annoncé des investissements significatifs, le club phocéen doit également se séparer de quelques joueurs pour disposer d’une marge de manœuvre sur le marché des transferts. Au rang des possibles partants, on trouve notamment Yoann Pelé (35 ans), sollicité par Strasbourg notamment, mais toujours retenu pas sa direction comme nous vous l’annoncions il y a peu.

France Football révèle dans son édition de la semaine qu’en cas de départ de l’Albatros, les Olympiens songeraient fortement à David Ospina (29 ans). L’ancien Niçois connaît la Ligue 1 sur le bout des doigts et son expérience serait un atout pour partager la responsabilité du but marseillais avec Steve Mandanda. En fin de contrat dans un an à Arsenal, le Colombien, qui dispute actuellement le Mondial en Russie, figure donc sur les tablettes des Ciel-et-Blanc, mais pas seulement (Fenerbahçe et Tigres).

L’option Schneiderlin étudiée ?

En défense,la cote d’Hiroki Sakai (28 ans) est grandissante (FC Séville, Crystal Palace, Leicester) et sa participation à la Coupe du Monde avec le Japon pourrait confirmer la tendance. En cas de vente de l’international nippon, FF avance que les pensionnaires de l’Orange Vélodrome passeraient sans doute à la vitesse supérieure pour le latéral droit de Strasbourg Kenny Lala (26 ans). Avec 3 buts et 4 passes décisives en 31 matches, ce dernier a été l’une des bonnes surprises à son poste la saison passée.

Enfin, au milieu, alors que Franck Zambo Anguissa (22 ans), Luiz Gustavo (30 ans) et Morgan Sanson (23 ans), courtisés, pourraient quitter le navire, l’hebdomadaire explique que les Marseillais pourraient se laisser tenter par l’option Morgan Schneiderlin (28 ans). Le milieu de terrain d’Everton, sous contrat jusqu’en juin 2021, n’est pas insensible à un retour en France. Andoni Zubizarreta est donc au travail tous azimuts, le mercato de l’OM promet d’être animé !