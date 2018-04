Alors que la Ligue 1 s’apprête à rendre son verdict dans les prochaines semaines, la lutte pour le maintien s’annonce trépidante jusqu’à la fin de la saison. Dans un sondage Odoxa commandé par RTL, grand public et amateur de foot ont donné leur avis sur cette bataille du bas de tableau. Sans surprises, parmi les trois équipes reléguées à la fin de la saison selon les sondages, Metz arrive en tête.

Il faut dire que les Lorrains réalisent une saison compliquée et sont à 9 points du premier non relégable. Ainsi, 69% des Français et 82% des amateurs de football s’expriment en leur défaveur. Les deux autres formations attendues dans la charrette sont Troyes avec 64% des Français et 72% des amateurs de football et Lille avec respectivement 62% et 63%.