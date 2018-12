Le cas Paul Pogba fait beaucoup jaser en Angleterre. Les consultants ne cessent d’analyser la situation du champion du Monde 2018 à Manchester United. De Paul Scholes à Paul Ince, en passant par Rio Ferdinand, tout le monde y va de son avis et de ses commentaires. Mercredi soir, c’est Michael Owen, ancien pensionnaire de MU et Ballon d’Or France Football 2001, qui s’est penché sur la question. Et l’ex-buteur se range plutôt du côté du milieu de terrain formé au Havre.

« Pour moi, Pogba est un joueur de classe mondiale dans une certaine équipe, avec un certain style. Je suis très frustré en le voyant jouer, parce que je sais qu’il est bien meilleur que ce que nous voyons ces dernières semaines. Je prends son parti parce que je ne pense pas que la manière de jouer de l’équipe ou la manière dont le manager l’utilise tire le meilleur de lui-même. Je pense que le manager a sa part de responsabilité, dans le système utilisé, la manière de jouer. J’ai de la peine pour lui, mais en tant qu’ancien joueur, c’est frustrant de le voir parce qu’il a l’air d’un jeune de 16 ou 17 ans en plein apprentissage. (...) S’il jouait sous les ordres de Guardiola ou Klopp, je pense que nous verrions jouer un des meilleurs joueurs du Monde, mais aujourd’hui, on ne peut pas dire ça », a-t-il lancé au micro de BT Sport. José Mourinho appréciera...