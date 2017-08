Sous contrat avec le Milan AC jusqu’en 2019, M’Baye Niang pourrait quitter le club lombard dès cet été. Comme l’indique Sky Italia, l’avant-centre français de 22 ans serait sous le radar du Spartak Moscou.

Le club russe serait prêt à mettre 18 millions d’euros sur la table (plus des bonus). L’ancien Caennais a manqué l’entraînement des Rossonneri mercredi et le contrat proposé par le Spartak serait alléchant. On évoque un salaire annuel d’environ 3 millions d’euros pour une durée de quatre saisons. Les stylos pourraient être sortis dans les heures à venir pour parapher le deal.