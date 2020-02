Le 2 août 2019, l’AC Milan officialisait l’arrivée de Rafael Leão (20 ans) jusqu’en juin 2024 en provenance du LOSC, pour un transfert avoisinant les 35 millions d’euros. Titularisé à 10 reprises cette saison en Serie A (pour 2 buts inscrits), l’attaquant brésilien a, depuis le 27 décembre dernier, l’opportunité d’évoluer aux côtés de Zlatan Ibrahimović (38 ans), qui s’est engagé librement jusqu’à la fin de la saison.

Au cours d’une interview accordée à L’Equipe ce dimanche, l’ancien Dogue est revenu sur sa première rencontre avec l’ancien joueur du PSG : « c’était à l’entraînement. Il est venu me dire : "Je vais t’aider, avec moi tu vas gagner, demande-moi ce que tu veux." C’est un grand frère pour moi. Des fois, il s’énerve, mais si quelqu’un veut vous aider, il ne va pas toujours vous dire les choses avec le sourire. J’écoute tous les conseils qu’il me donne, notamment à l’entraînement, il a eu une grande carrière, on ne veut pas lui manquer de respect ». Depuis l’arrivée du géant suédois, Rafael Leão a démarré trois rencontres de championnat à ses côtés, pour un total de trois victoires (à Cagliari, face à l’Udinese, puis à Brescia).