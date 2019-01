Si on se fie aux informations du quotidien Marca, Gonzalo Higuain aurait déjà donné son feu vert pour rejoindre Chelsea. Il aurait ainsi accepté l’offre des Blues et devrait rejoindre Londres dans les prochains jours.

L’attaquant tant souhaité par le coach Maurizio Sarri découvrirait donc un nouveau championnat et ouvrirait dans le même temps les portes à Alvaro Morata, qui devrait lui terminer la saison du côté de Séville. On devrait rapidement en savoir plus.