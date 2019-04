Depuis la reprise de la saison de MLS, début mars, Zlatan Ibrahimović semble inarrêtable. Déjà auteur d’un geste superbe il y a deux semaines, le géant suédois a de nouveau brillé cette nuit, lors d’un match de son club, le Los Angeles Galaxy, dont il est le capitaine. Face au Philadelphie Union, Ibrahimović a inscrit un doublé (le premier de la tête, le deuxième sur penalty), permettant aux siens de s’imposer 2-0.

C’est déjà le deuxième doublé et le sixième but marqué cette saison par l’ex du PSG, en seulement quatre rencontres (il a manqué deux matches à cause d’un problème au tendon d’Achille). Avec ce succès, le Los Angeles Galaxy occupe la troisième place au classement de la Conférence Ouest, à quatre points de son voisin, le Los Angeles FC (1er), mais avec un match en retard à jouer.