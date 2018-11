Habitué des sorties médiatiques qui font parler, même depuis l’autre côté de l’Atlantique, Zlatan Ibrahimovic n’en a cependant pas oublié de jouer au football. Pour sa première saison avec le LA Galaxy, le Suédois a notamment inscrit 22 buts et délivré 10 passes décisives, le tout en seulement 27 rencontres.

Des performances XXL qui lui ont valu d’être élu meilleur "nouveau venu" de la saison, un trophée récompensant le meilleur joueur fraîchement arrivé en Major League Soccer. Wayne Rooney (D.C. United) et Kaku (New York Red Bulls) étaient les deux autres candidats pour le prix.

