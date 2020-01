Bastien Toma (20 ans), talent du FC Sion, a des options sérieuses pour cet hiver. Selon les informations de Blick, le milieu de terrain international Espoirs suisse (8 sélections, 1 but) figure sur les tablettes de l’Atalanta Bergame.

Mais ce n’est pas tout. Toujours d’après le quotidien suisse, l’AS Monaco et le RC Strasbourg sont également sur les rangs pour l’Helvète. « Je sais qu’il y a des intérêts, mais j’ai un contrat ici jusqu’à l’été 2021 et je me concentre sur le football. Tout le reste est le travail de mon conseiller », a-t-il confié. C’est dit.