Au cours de son entretien fleuve accordé à France Football, l’entraîneur de l’AS Monaco Leonardo Jardim est revenu sur la folle ascension de Kylian Mbappé (18 ans), parti depuis au Paris SG. Une trajectoire exceptionnelle dont le technicien lusitanien n’est pas peu fier.

« Et Mbappé, c’est le joueur le plus fort que vous avez croisé ? À son âge, oui. Il a beaucoup progressé. Je suis très content de l’avoir fait venir à seize ans avec les pros. On a bien travaillé pour l’aider à exploser », a-t-il lancé avant de saluer les efforts du jeune international tricolore. « Mais le gros travail vient du joueur. On partage la responsabilité ensemble, la réussite d’un joueur dépend du club, des opportunités, de l’entraîneur, mais beaucoup de lui », a-t-il poursuivi.