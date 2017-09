Interrogé en conférence de presse, en marge de la présentation des dernières recrues estivales de l’AS Monaco, Vadim Vasilyev est revenu sur les situations de Fabinho et Thomas Lemar. Les deux milieux de terrain de l’ASM avaient tous deux reçu des offres de transfert lors des derniers jours du mercato, le premier bénéficiant même d’un bon de sortie, mais ils sont finalement restés sur le Rocher.

« Je n’ai jamais caché que les deux allaient rester avec nous. On parle des deux meilleurs milieu du championnat, pour moi. Je suis ravi qu’ils fassent encore au moins une saison avec nous. Plusieurs clubs ont manifesté leur intérêt et fait des offres très importantes, y compris le dernier jour du mercato. Je suis content de dire que les conditions n’étaient pas réunies et qu’ils restent avec nous », s’est exprimé le vice-président de l’ASM. Avant d’évoquer plus en profondeur le cas Fabinho. Le milieu brésilien, qui bénéficiait d’un bon de sortie de la part du club monégasque, est finalement resté en Principauté. Et son attitude du début de saison avait pu interroger. « Bien sûr, quand vous êtes sollicité pendant le mercato, c’est difficile pour certains joueurs. Aujourd’hui, je vois qu’il est content, qu’il a bien compris pourquoi il reste. Dans sa tête, c’est très clair. Je suis convaincu qu’il va faire une belle saison avec Monaco, » a-t-il ajouté, rassurant les supporters asémistes sur le bien-être du grand Brésilien.