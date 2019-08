L’AS Monaco de Leonardo Jardim reçoit le Nîmes Olympique dans le cadre de la troisième journée le Ligue 1 cette après-midi. Un match qui oppose le dernier du championnat à l’avant-dernier, les deux équipes n’ayant inscrit aucun point avec deux défaites en deux journées.

Du côté de Monaco, la recrue Adrien Silva est titulaire au milieu de terrain. Benjamin Lecomte, Islam Slimani, Henry Onyekuru et Wissam Ben Yedder sont eux aussi dans le onze de départ. À Nîmes, Loïck Landre et Gaëtan Paquiez remplaceront Anthony Briançon et Pablo Martinez, suspendus. Lucas Deaux est également titutlaire.

Les compositions :

Monaco (4-4-2) : Lecomte - Jemerson, Glik, Badiashile, Ballo-Touré - Gelson, Golovin, Ad. Silva, Onyekuru - Ben Yedder, Slimani.

Nîmes (4-5-1) : Bernardoni - Alakouch, Landre, Miguel, Paquiez - Fomba, Deaux, Valls - Ferhat, Ripart, Philippoteaux.

