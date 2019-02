La 24e journée de Ligue 1 se poursuit ce dimanche avec un duel fort intéressant entre Montpellier et Monaco. A domicile, les Héraultais présentent un 3-4-1-2 solide malgré l’absence de plusieurs cadres. Benjamin Lecomte prend place dans les buts derrière Pedro Mendes, Vitorino Hilton et Daniel Congré. Les rôles de pistons sont assurés par Ruben Aguilar et Paul Lasne tandis qu’Ellyes Skiri et Damien Le Tallec se retrouvent dans le cœur du jeu. Enfin, Junior Sambia évolue en soutien de Gaëtan Laborde et Andy Delort.

De son côté, l’AS Monaco décide de poursuivre en 4-3-3 et fait confiance en ses cadres. Danijel Subasic est présent devant les cages tandis que Djibril Sidibé, Kamil Glik, Benoît Badiashile et Fodé Ballo-Touré forment la ligne défensive. Aligné en tant que sentinelle, Jemerson, peut compter sur la technique d’Aleksandr Golovin et Cesc Fabregas au milieu de terrain. Enfin, Gelson Martins et Rony Lopes accompagnent Radamel Falcao sur le front de l’attaque.

Les compositions :

Montpellier : Lecomte - Mendes, Hilton, Congré - Aguilar, Skhiri, Le Tallec, Lasne - Sambia - Laborde, Delort

Monaco : Subasic - Sidibé, Glik, Badiashile, Ballo-Touré - Golovin, Jemerson, Fabregas - Gelson Martins, Falcao, Rony Lopes