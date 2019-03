Formé au Mans et ensuite passé par Montpellier, Morgan Sanson évolue depuis janvier 2017 à l’Olympique de Marseille. Elément-clé du club phocéen la saison passée (53 apparitions toutes compétitions confondues), le milieu français a encore la confiance de Rudi Garcia dans cet exercice 2018-2019 (28 matches ttc) malgré la concurrence de Kevin Strootman, Maxime Lopez ou encore Luiz Gustavo. Et face à l’OGC Nice dimanche soir (21h, à suivre sur notre live commenté), l’ancien Montpelliérain pourrait disputer son 100e match officiel avec l’OM. Mais ce dernier en veut plus. « Si on m’avait dit ça il y a quelques années, je n’y aurais pas cru. Déjà, faire cent matchs dans un club de Ligue 1 ou de Ligue 2, il y a cinq ou dix ans j’aurais signé tout de suite. Dans un club comme l’OM, avec cette ferveur, cette passion, cette pression, c’est une très grande fierté. Mais je ne m’arrête pas à 100 matchs, j’espère qu’il y en aura 200, 300... Je suis ouvert à tout », a-t-il lâché à RMC Sport.

Epanoui à l’Olympique de Marseille, Morgan Sanson en a profité pour revenir sur sa progression. Sous le maillot olympien, le joueur de 24 ans se sent bien, et ce dernier ne compte pas partir prochainement, lui qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2022 : « j’ai pris en maturité ici. Tous les moments durs m’ont permis de grandir. J’ai fait front, ce qui me permet de progresser tous les jours. Evoluer dans un club comme Marseille, je suis chanceux. On devient amoureux de ce club. Personnellement, c’est mon cas. C’est vraiment une aventure incroyable. J’espère qu’elle va durer le plus longtemps possible. L’apothéose, ça serait la Ligue des champions. Je me sens Marseillais, je suis toujours fier de porter ce maillot. Quand je l’ai sur les épaules, je donne le maximum pour que chaque match soit une victoire. »