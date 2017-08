Moussa Sissoko a probablement gâché ses dernières cartouches en Premier League. Relégué avec Newcastle United en 2016, le milieu central français de 27 ans avait ensuite été transféré à Tottenham pour 33 millions d’euros. Mais l’ancien Toulousain, titularisé seulement huit fois en Premier League la saison dernière, n’a pas réussi à s’imposer dans le nord de Londres.

Ainsi, comme l’explique The Evening Chronicle, Sissoko serait en route pour la Turquie. L’international français (52 sélections, 2 buts), non retenu pour la tournée de pré-saison américaine des Spurs, pourrait atterrir au Trabzonspor sous forme de prêt, avec option d’achat. Il ne jouerait alors pas la Ligue des champions. « Nous voulons l’emprunter et relancer sa carrière », reconnaît Muharrem Usta, le président du club turc.