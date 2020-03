Ce n’est pas nouveau, Manchester United veut faire signer Jack Grealish cet été. Et pour y parvenir, ils sont prêts à faire des folies sur le plan financier. En plus d’une indemnité de transfert de 53,5 M€ évoquée, The Sun révèle que les dirigeants mancuniens voudraient offrir 150 000 livres sterling par semaine au milieu de terrain offensif, soit le triple de ce qu’il perçoit à Aston Villa.

Un effort financier qui montre la volonté des Red Devils de mettre la main sur le numéro 10 des Villans. Ce dernier réalise la meilleure saison de sa carrière. Il a inscrit 7 buts et délivré 6 passes décisives en 25 matches de Premier League. Des prestations qui en font un prétendant plus que sérieux pour disputer l’Euro 2020 avec les Three Lions. En attendant la période des transferts, Jack Grealish pourrait jouer des mauvais tours à Manchester City cet après-midi en finale d’EFL Cup, pour le plus grand bonheur des Red Devils.