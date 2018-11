Interrogé en conférence de presse à la veille de la rencontre face aux Young Boys de Berne (5e journée de Ligue des Champions), le manager de Manchester United José Mourinho s’en est pris à l’irrégularité de ses joueurs.

« Quand vous voyez ce que sont capables de réaliser les joueurs, vous vous dites qu’ils ont l’état d’esprit, l’ambition et la fierté qu’il faut. Mais, parfois, il y a des matches au cours desquels le profil des joueurs est quelque peu différent et, évidemment, vous êtes frustrés », a-t-il lancé, relayé par le Daily Mirror, avant de pointer du doigt un des secteurs de jeu de son équipe. « Notre milieu n’est pas suffisamment agressif sur les seconds ballons ». On attend la réaction de ses Red Devils.