Depuis le début du mercato estival, l’Inter n’est pas resté les bras croisés puisque le club milanais à déjà recruté Diego Godin (Atlético de Madrid), Stefano Sensi (Sassuolo) et Valentino Lazaro (Hertha Berlin). Mais le grand chantier intériste reste celui du numéro 9, Mauro Icardi étant sur le départ. Depuis plusieurs semaines, les Nerazzurri s’intéressent vivement à Romalu Lukaku, l’attaquant de Manchester United.

Dernièrement, les négociations entre le club mancunien et l’Inter se seraient compliquées. Du coup, la formation italienne aurait décidé de passer à la vitesse supérieure. D’après les informations de Sky Italia, les dirigeants milanais devraient s’envoler pour l’Angleterre demain afin de rencontrer leurs homologues mancuniens. Le but de l’Inter ? Conclure l’affaire et ainsi devancer la Juventus, également sur le coup.

