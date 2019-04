Opposé à Manchester City ce mercredi soir en match en retard de la 31e journée de Premier League, Manchester United n’a pas fait le poids, s’inclinant finalement sur le score de 2-0 suite à des buts de Bernardo Silva et Leroy Sané. Avec cette défaite, les Red Devils se retrouvent donc toujours à trois points de Chelsea et du Top 4, synonyme de qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Après la rencontre, Marcus Rashford est alors revenu sur la partie, et l’attaquant anglais n’a pas cherché d’excuses.

« La différence entre les deux équipes était évidente. Nous n’avons pas joué comme Manchester United. Ce n’est pas comme Manchester United... Le minimum serait de tout donner et de travailler dur pour le blason et les fans. C’est important de le faire aussi pour vous. C’est décevant de ne pas réaliser les mêmes performances qu’au début du mois de janvier », a déclaré le joueur de 21 ans dans des propos relayés par Sky Sports.