Après avoir effectué son grand retour à la compétition face à Newcastle le week-end dernier, Zlatan Ibrahimovic a rejoué en Ligue des champions. Le géant suédois est entré en jeu à la 74e minutes face à Bâle (0-1) et a battu un nouveau record dans l’histoire de la coupe aux grandes oreilles.

L’ancien parisien est devenu le premier joueur à disputer la plus grande compétition européenne avec sept clubs différents (Ajax, Juventus, Inter Milan, AC Milan, PSG et Manchester United). Il devance désormais Nicolas Anelka et Javier Saviola qui ont arrêté leur carrière à six.