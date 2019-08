À la recherche d’un défenseur central depuis désormais un an, Manchester United a trouvé son bonheur il y a quelques jours avec le recrutement d’Harry Maguire contre 93 millions d’euros, faisant donc de l’international anglais le défenseur le plus cher de l’histoire.

Deux jours après l’officialisation du transfert, les Red Devils ont communiqué le numéro de leur nouvelle recrue. Le joueur âgé de 26 ans a hérité du 5, porté par personne la saison dernière. Pour rappel, Marcos Rojo a été le dernier à porter ce numéro mais le défenseur argentin avait changé la saison passée pour le 16.

Confirmation that @HarryMaguire93 is #MUFC's new no.

— Manchester United (@ManUtd) August 7, 2019