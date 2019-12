Depuis le 30 septembre et un match nul contre Arsenal (1-1), Paul Pogba n’a plus rejoué une seule minute. La raison ? Une blessure à la cheville qui traîne depuis plusieurs semaines. Mais le malaise semble plus profond. Ce vendredi matin, la presse anglaise parlait de la même chose : l’international français ne devrait pas reporter le maillot des Red Devils cette saison, et ce pour forcer un départ cet hiver. Mais pour Ole Gunnar Solskjaer, présent en conférence de presse ce vendredi avant le match du week-end contre Watford (samedi à 15h), il est hors de question de penser à ça.

« Paul ne sera pas vendu en janvier (le mercato hivernal ouvre ses portes le 1er janvier, ndlr). J’espère qu’il jouera avant la fin de l’année mais je ne vais pas le forcer. Je ne peux pas prendre le risque de subir des contretemps ou des blessures », a lâché l’entraîneur norvégien dans des propos rapportés par la BBC. Après la rencontre contre les Hornets, Manchester United défiera également Newcastle United et Burnley en ce mois de décembre. Le champion du Monde français a donc encore quelques jours pour se remettre sur pied et tenter d’être disponible, pour le plus grand bonheur de son coach.