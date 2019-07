En instance de départ, Paul Pogba (26 ans) participe à la tournée estivale de Manchester United. Le milieu de terrain français a d’ailleurs disputé 45 minutes lors du premier amical de la saison des Red Devils face à Perth (2-0). Si la Pioche n’a pas porté le brassard de capitaine pour l’occasion, son manager Ole Gunnar Solskjaer n’exclut pas de lui confier le brassard pour la saison prochaine si il devait finalement rester à United.

« Nous avons pas mal de possibilités, et lorsque la saison commencera, nous annoncerons qui sera le capitaine. Paul est dans la course, pas besoin d’expliquer pourquoi il l’est. Nous en discuterons plus tard, » a commenté le manager de United à l’issue de la rencontre face à Perth.

