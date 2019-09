« Cela fait trois ans que je suis à Manchester et j’ai connu de bons moments et de mauvais moments, comme tout le monde. Après cette saison et tout ce qui s’est passé, je pense que pour moi ça pourrait être le bon moment d’avoir un nouveau challenge ailleurs. » Au mois de juin dernier, Paul Pogba (26 ans) annonçait qu’il souhaiter quitter Manchester United lors du mercato estival. Mais le Français est finalement resté en Premier League, ses dirigeants ont refusé de s’en séparer. Paul Scholes ne s’attend pas à grand-chose du milieu de terrain cette saison et estime que ce ne sera pas une grande perte pour les Red Devils.

« Je pense qu’il est clair qu’il veut quitter le club. Il voulait partir au Real Madrid cet été et pour une raison quelconque, cela ne s’est pas produit. Ils lui demandent de rester pendant un an, nous verrons ce qui se passera, explique l’ancien milieu de terrain mancunien à Talksport. Mais je ne pense pas que ce sera une grande perte pour United. »

