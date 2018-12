En méforme avec Manchester United, Romelu Lukaku (25 ans) a vécu un début de saison difficile (6 buts et 2 passes décisives en 20 matches). L’attaquant belge revient toutefois tout doucement à son meilleur niveau avec deux réalisations face à Southampton et Fulham. Interroge par Het Laatste Nieuws, le colosse formé à Lierse et Anderlecht a expliqué qu’il était trop musclé au début de l’exercice 2018-2019 : « il y avait également effectivement un peu trop de muscles. C’était à la Coupe du monde. Je me sentais bien et je pense aussi avoir bien joué là-bas. Mais quand je suis revenu ici, j’ai tout de suite compris : non, non, je ne peux pas jouer avec la masse musculaire en Premier League qu’avec des adversaires internationaux. »

Devant modeler son corps, il a dû suivre un régime particulier : « je devais perdre de la masse musculaire. Je n’allais plus à la salle de gym, je buvais beaucoup d’eau et je mangeais beaucoup de légumes et de poisson. Ça aide. Le personnel médical a fait beaucoup de tests pour voir ce qui n’allait pas. Et finalement ils m’ont fait un planning particulier. [...] J’étais vraiment fatigué après la Coupe du monde. Mais comme vous le savez, cela m’est déjà arrivé une fois. À Everton, après la Coupe du monde de 2014, j’ai aussi été dans une période moins évidente. »