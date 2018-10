Des résultats insuffisants, des histoires avec Paul Pogba ou encore Alexis Sanchez. Le début de saison de José Mourinho a la tête de Manchester United est compliqué. Annoncé sur la sellette de l’autre côté de la Manche, le technicien portugais fait beaucoup parler actuellement. Lors de sa conférence de presse pour annoncer la liste du Pays de Galles, Ryan Giggs s’est exprimé à ce sujet.

« Non (sur le fait de le limoger, Ndlr). Ils traversent une période difficile en ce moment. Je l’ai dit la dernière fois, où vont-ils ? Changez maintenant et vous serez dans la même situation dans un an ou deux probablement. (...) Je crois qu’il (Mourinho, Ndlr) devrait garder son poste », a expliqué l’ancienne légende de Manchester United, comme le rapporte Sky Sports.