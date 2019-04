Les dernières semaines sont un peu dures pour Manchester United, avec quatre défaites en cinq matches. Si le club subit un coup de mou, un joueur symbolise cette période difficile pour les Mancuniens : Paul Pogba. Le Français semble moins à son niveau récemment, lui qui avait pourtant l’habitude de mener le jeu des Red Devils auparavant. Forcément, plusieurs raisons ont émergé concernant cette baisse de régime, certains disant que son possible départ au Real Madrid pourrait être la cause de ce ralentissement, que le Tricolore aurait la tête ailleurs. Mais pour l’entraîneur de Manchester United, Ole Gunnar Solskjær, il n’en est rien : « Dans mes entretiens avec Paul, il a toujours été positif et je ne vois aucune différence en lui quand je lui parle, a confié le Norvégien, dans des propos rapportés par Sky Sports. Je pense que Paul nous a guidés (contre Barcelone). Il nous a un peu organisés, surtout en première période. »

« Nous avons juste chuté vers la fin, a poursuivi Solskjær, mais l’effort physique qu’il a mis était formidable, il a réalisé sa meilleure performance physique de tous les temps. Il n’a jamais autant couru sous un maillot de Manchester United. C’est brillant la façon dont l’effort et l’attitude sont là. » Pogba aura ce soir l’occasion de repartir du bon pied, puisque Manchester accueille West Ham en championnat (à 18h30).